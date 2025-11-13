بعد يومين من "كارثة جورجيا"... طائرة تركية جديدة تحطّمت اليوم

بعد يومين من تحطم طائرة عسكرية تركية في أسفرت عن مقتل 20 شخصاً، أعلن والغابات ، عن تحطم طائرة إطفاء تركية في ، ما أدى إلى مقتل الطيار.

Advertisement

وأضاف يوماكلي، في تصريح لموقع " "، أنّ "الحادث وقع عندما كانت طائرتان تركيتان لمكافحة الحرائق تحاولان العودة إلى الوطن لكنهما فقدتا الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية، وتمكنت إحداهما من الهبوط في مطار كرواتي بينما تحطمت الأخرى". (سبوتنيك)