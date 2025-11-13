Advertisement

عربي-دولي

بعد يومين من "كارثة جورجيا"... طائرة تركية جديدة تحطّمت اليوم

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:49
بعد يومين من تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا أسفرت عن مقتل 20 شخصاً، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، عن تحطم طائرة إطفاء تركية في كرواتيا، ما أدى إلى مقتل الطيار.
وأضاف يوماكلي، في تصريح لموقع "إكسبريس"، أنّ "الحادث وقع عندما كانت طائرتان تركيتان لمكافحة الحرائق تحاولان العودة إلى الوطن لكنهما فقدتا الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية، وتمكنت إحداهما من الهبوط في مطار كرواتي بينما تحطمت الأخرى". (سبوتنيك)
 
 
 
