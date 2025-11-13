Advertisement

عربي-دولي

خلال 3 ساعات... روسيا أسقطت 34 مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:48
أعلنت وزارة الدفاع الروسية على قناتها في "تلغرام"، أن قوات الدفاع الجوي في الجيش الروسي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال ثلاث ساعات.
وأشارت إلى أن كل المسيّرات الجوية التي تم تدميرها خلال ذلك، كانت من نوع الطائرات. (روسيا اليوم)
الدفاع الروسية: إسقاط 38 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
lebanon 24
14/11/2025 01:45:59
روسيا: أسقطنا 14 مسيّرة أوكرانية في أجواء البحر الأسود والقرم خلال الساعات الماضية
lebanon 24
14/11/2025 01:45:59
"رويترز": الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال توجهها إلى موسكو
lebanon 24
14/11/2025 01:45:59
روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 130 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال ساعات الليل
lebanon 24
14/11/2025 01:45:59

