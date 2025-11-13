20
عربي-دولي
خلال 3 ساعات... روسيا أسقطت 34 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
13-11-2025
|
16:48
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
على قناتها في "
تلغرام
"، أن قوات الدفاع الجوي في الجيش الروسي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال ثلاث ساعات.
وأشارت إلى أن كل المسيّرات الجوية التي تم تدميرها خلال ذلك، كانت من نوع الطائرات. (روسيا اليوم)
