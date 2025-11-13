20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اشتباكات في السويداء بين فصائل مسلحة وقوات الأمن السوري وسقوط عدد من الجرحى
Lebanon 24
13-11-2025
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت ليلا اشتباكات في محافظة
السويداء
بين فصائل مسلحة وقوات الأمن السوري ما أدى لسقوط عدد من الجرحى من تلك القوات.
Advertisement
ونقلت
وكالة الأنباء
السورية
، (سانا) عن مصدر أمني قوله إن "مجموعات خارجة عن القانون تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات ولغا وتل الأقرع وتل حديد والمزرعة
بريف
السويداء".
من جهتها، أفادت قناة الإخبارية السورية، نقلا عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء أن "العصابات المتمردة في السويداء جددت لليوم الثالث على التوالي خروقات وقف النار وقصفت مواقع في ريف المحافظة، ما أدى لوقوع مصابين من قوى الأمن".
وأضافت القيادة أن "
قوى الأمن الداخلي
أحبطت عددا من محاولات التقدم التي شنتها العصابات المتمردة من عدة محاور في المنطقة".
وتابعت القيادة: "ما يجري من خرق متكرر لوقف النار في السويداء تتحمله العصابات المتمردة والجهات التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المحافظة".
من جانبه، قال محافظ السويداء، مصطفى البكور في منشور عبر منصة تليغرام: "بلغنا اليوم خبر اعتداء بعض الفصائل المسلحة غير المنضبطة على نقاط فض النزاع وقوى الأمن الداخلي، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في ريف السويداء
الغربي
والشمالي".
وأضاف البكور: "هذه الأفعال لا تعبر إلا عن مصالح ضيقة ونزعة إلى الفوضى والنهب بعيدة عن قيم المحافظة وأهلها".
وشدد محافظ السويداء على أن "الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، وحماية المجتمع واجب على كل فرد شريف".
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: مسلحون يستهدفون مواقع لقوى الأمن الداخلي في السويداء
Lebanon 24
إعلام سوري: مسلحون يستهدفون مواقع لقوى الأمن الداخلي في السويداء
14/11/2025 10:24:51
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بين الأمن السوري وفلول النظام السابق قرب جبلة بريف اللاذقية (العربية)
Lebanon 24
اشتباكات بين الأمن السوري وفلول النظام السابق قرب جبلة بريف اللاذقية (العربية)
14/11/2025 10:24:51
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب
Lebanon 24
الحدث: اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب
14/11/2025 10:24:51
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية بغزة: المسلحون أصروا على الاشتباك مع قوات الأمن في حي الصبرة
Lebanon 24
وزارة الداخلية بغزة: المسلحون أصروا على الاشتباك مع قوات الأمن في حي الصبرة
14/11/2025 10:24:51
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
وكالة الأنباء
قوات الأمن
من جهته
السورية
قناة ال
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
Lebanon 24
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
03:12 | 2025-11-14
14/11/2025 03:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
Lebanon 24
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
03:07 | 2025-11-14
14/11/2025 03:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
03:00 | 2025-11-14
14/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
02:44 | 2025-11-14
14/11/2025 02:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
02:42 | 2025-11-14
14/11/2025 02:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:12 | 2025-11-14
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
03:07 | 2025-11-14
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
03:00 | 2025-11-14
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
02:44 | 2025-11-14
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
02:42 | 2025-11-14
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
02:38 | 2025-11-14
كوريا الشمالية ترد على دول مجموعة السبع: امتلاكنا للأسلحة النووية واقع ثابت ولا يتزعزع
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24