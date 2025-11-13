Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات في السويداء بين فصائل مسلحة وقوات الأمن السوري وسقوط عدد من الجرحى

13-11-2025 | 23:20
وقعت ليلا اشتباكات في محافظة السويداء بين فصائل مسلحة وقوات الأمن السوري ما أدى لسقوط عدد من الجرحى من تلك القوات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية، (سانا) عن مصدر أمني قوله إن "مجموعات خارجة عن القانون تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات ولغا وتل الأقرع وتل حديد والمزرعة بريف السويداء".

من جهتها، أفادت قناة الإخبارية السورية، نقلا عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء أن "العصابات المتمردة في السويداء جددت لليوم الثالث على التوالي خروقات وقف النار وقصفت مواقع في ريف المحافظة، ما أدى لوقوع مصابين من قوى الأمن".

وأضافت القيادة أن "قوى الأمن الداخلي أحبطت عددا من محاولات التقدم التي شنتها العصابات المتمردة من عدة محاور في المنطقة".

وتابعت القيادة: "ما يجري من خرق متكرر لوقف النار في السويداء تتحمله العصابات المتمردة والجهات التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المحافظة".

من جانبه، قال محافظ السويداء، مصطفى البكور في منشور عبر منصة تليغرام: "بلغنا اليوم خبر اعتداء بعض الفصائل المسلحة غير المنضبطة على نقاط فض النزاع وقوى الأمن الداخلي، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في ريف السويداء الغربي والشمالي".

وأضاف البكور: "هذه الأفعال لا تعبر إلا عن مصالح ضيقة ونزعة إلى الفوضى والنهب بعيدة عن قيم المحافظة وأهلها".

وشدد محافظ السويداء على أن "الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، وحماية المجتمع واجب على كل فرد شريف".
 
