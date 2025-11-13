Advertisement

عربي-دولي

الغارة الـ20.. أميركا مستمرة بضرب القوارب

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:25
شنّت الولايات المتحدة الغارة الـ20 هذا الأسبوع على قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وفق مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قال إن ضربة في منطقة البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل 4 "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات"، مؤكداً: "لم ينجُ أحد".
وأوضح المسؤول أن حصيلة القتلى بلغت 79، فيما أُصيب اثنان وأُعيدَا إلى بلديهما، مع تسجيل محاولة إنقاذ بحرية واحدة نفّذتها السلطات المكسيكية. ووفق المعطيات نفسها، امتدت الغارات إلى سواحل المحيط الهادئ في أميركا اللاتينية إلى جانب منطقة الكاريبي، وأدّت إلى مقتل العشرات ممّن تصفهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنهم "إرهابيون مهرّبون مسؤولون عن مقتل الآلاف في الولايات المتحدة".

ولم تُقدّم الحكومة الأميركية مرافعة قانونية علنية تبرّر قرار مهاجمة القوارب. وردّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على انتقادات بعض الحلفاء بشأن شرعية الضربات قائلاً إن "الأوروبيين ليس لديهم الحق في إملاء كيفية دفاع واشنطن عن أمنها القومي".
