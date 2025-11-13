الغارة الـ20.. أميركا مستمرة بضرب القوارب

Advertisement

وأوضح المسؤول أن حصيلة القتلى بلغت 79، فيما أُصيب اثنان وأُعيدَا إلى بلديهما، مع تسجيل محاولة إنقاذ بحرية واحدة نفّذتها السلطات المكسيكية. ووفق المعطيات نفسها، امتدت إلى سواحل المحيط الهادئ في أميركا اللاتينية إلى جانب منطقة الكاريبي، وأدّت إلى مقتل العشرات ممّن تصفهم الأميركي بأنهم "إرهابيون مهرّبون مسؤولون عن مقتل الآلاف في الولايات المتحدة".ولم تُقدّم الحكومة الأميركية مرافعة قانونية علنية تبرّر قرار مهاجمة القوارب. وردّ الأميركي ماركو روبيو على انتقادات بعض الحلفاء بشأن شرعية الضربات قائلاً إن " ليس لديهم الحق في إملاء كيفية دفاع عن أمنها القومي".