اعتذار بلا تعويض.. "بي بي سي" تتراجع عن مونتاج خطاب ترامب وتتمسّك برفض دعوى التشهير

اعتذرت " " للرئيس الأميركي عن طريقة تحرير مقطع من خطاب له بدا وكأنه يدعو إلى العنف، لكنها رفضت طلبه بالتعويض، مؤكدة في بيان أنها "لن تعرض البرنامج مجدداً" وأنها "لا توافق إطلاقاً على وجود أساس لادعاء التشهير".وجاء الاعتذار بعد تسريب اتهامات داخلية بالتحيّز في الهيئة، شملت طريقة تحرير خطاب عام 2021 يوم اقتحام أنصاره ، ما دفع اثنين من كبار مسؤولي المؤسسة إلى الاستقالة ودفع ترامب إلى التهديد برفع دعوى بقيمة مليار دولار.ويضع ذلك " سي" أمام احتمال تعويض رئيسٍ أميركي من أموال يدفعها المشاهدون، في وقتٍ يتزايد فيه إلغاء سداد رسوم الترخيص السنوية. وطالب محامو ترامب بسحب حلقة "بانوراما" والاعتذار وتعويضه "بما يتناسب مع الضرر"، وإلا ستواجه الهيئة دعوى تطالب بتعويضات "لا تقل عن مليار دولار". (العين)