أوروبا تُشدِّد المسار المناخي.. البرلمان يقرّ خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040

إقتصاد
أوروبا تُشدِّد المسار المناخي.. البرلمان يقرّ خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
Lebanon 24
14-11-2025
|
00:17
أقرّ
البرلمان
الأوروبي
، الخميس، خطة الاتحاد لخفض انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مع السماح بتغطية 5% من الهدف عبر شراء أرصدة كربون من دول خارج الاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى قانون ملزِم للتكتّل.
الخطة لا تصل إلى توصية المستشارين العلميين للاتحاد ببلوغ "90% على الأقل" من دون استخدام أرصدة الكربون، لكنهم اعتبروها متماشية مع هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل
الثورة الصناعية
لتجنّب موجات حرارة وجفاف أشد.
ورغم مفاوضات شاقة، تبقى الخطة أكثر طموحًا من التزامات معظم الاقتصادات الكبرى ومنها
الصين
. وقد أُقرّت بأغلبية 379 صوتًا مقابل 248 وامتناع 10 عن التصويت، فيما رفض المشرّعون اقتراحًا قدّمه تحالف "وطنيون من أجل
أوروبا
" لإلغاء الهدف المناخي بالكامل.
الخطوة التالية تتمثّل ببدء مفاوضات بين
الدول الأعضاء
والبرلمان لتحديد التفاصيل النهائية التي تسمح بشراء أرصدة كربون أجنبية لما يصل إلى 5% من الهدف، ما يخفّض عمليًا تخفيضات الانبعاثات المطلوبة من الصناعات الأوروبية إلى 85% عن مستويات 1990. (العين)
