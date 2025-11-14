أوروبا تُشدِّد المسار المناخي.. البرلمان يقرّ خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040

Advertisement

الخطة لا تصل إلى توصية المستشارين العلميين للاتحاد ببلوغ "90% على الأقل" من دون استخدام أرصدة الكربون، لكنهم اعتبروها متماشية مع هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل لتجنّب موجات حرارة وجفاف أشد.ورغم مفاوضات شاقة، تبقى الخطة أكثر طموحًا من التزامات معظم الاقتصادات الكبرى ومنها . وقد أُقرّت بأغلبية 379 صوتًا مقابل 248 وامتناع 10 عن التصويت، فيما رفض المشرّعون اقتراحًا قدّمه تحالف "وطنيون من أجل " لإلغاء الهدف المناخي بالكامل.الخطوة التالية تتمثّل ببدء مفاوضات بين والبرلمان لتحديد التفاصيل النهائية التي تسمح بشراء أرصدة كربون أجنبية لما يصل إلى 5% من الهدف، ما يخفّض عمليًا تخفيضات الانبعاثات المطلوبة من الصناعات الأوروبية إلى 85% عن مستويات 1990. (العين)