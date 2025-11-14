Advertisement

وبحسب جمعية حرية التعبير، صدر الحظر استناداً إلى المادة 8/أ من القانون رقم 5651 بدعوى حماية الأمن الوطني والنظام العام، وأُبلغ مقدمو خدمات الإنترنت بالقرار. ولم تُكشف الجهة القضائية المصدِّرة، فيما لم تمتثل المنصة بعد داخل تركيا، إذ لا يزال الحساب مرئياً ويضم نحو 333 ألف متابع.ورداً على الحظر، غيّر الحساب اسمه إلى "CBAdayOfisi1". وذكرت نيابة إسطنبول أن الحساب السابق ينشر بشكل متواصل "معلومات مضللة"، فأطلقت تحقيقاً بناءً على المادة 217/أ من القانون الجنائي، وقدّمت طلب الحجب إلى الذي دعم الطلب وأمر بحظر الحساب.يُذكر أن إمام أوغلو أوقف في 19 آذار وأفرج عنه في 23 من الشهر ذاته ضمن تحقيق يتعلق بـ"الإرهاب"، ثم أُعيد توقيفه بتهمة "الفساد". وفي 11 تشرين الثاني اكتملت لائحة اتهام مركزة على بلدية إسطنبول، وتتضمن طلب أحكام قد تصل إلى 2430 عاماً. (روسيا اليوم)