نائبان أميركيان يضغطان على إدارة ترامب.. اتهامات لشركات صينية بدعم صواريخ إيران
14-11-2025
|
01:49
طالب النائبان راجا كريشنامورثي وجو كورتني إدارة الرئيس
دونالد ترامب
بالرد على تقرير إعلامي حول مساعدة شركات صينية لإيران في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية. ووجّه النائبان رسالة إلى
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، جاء فيها أن هذه "الشحنات ضرورية لجهود طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد حربها التي استمرت 12 يوماً مع
إسرائيل
الصيف الماضي".
وأضافت الرسالة أن "دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، ويقدم مثالاً آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني للتحريض على العدوان الاستبدادي من أوروبا إلى
الشرق الأوسط
"، معتبرةً أن أحدث شحنات المواد الكيميائية الأساسية تشير إلى أن الإجراءات الأميركية حتى الآن لم تردع هذا الدعم، وأن ذلك لا يزيد من تهديد
إيران
لجيرانها فحسب، بل يساعد أيضاً
روسيا
والجماعات الموالية لإيران مثل الحوثيين.
ورأى النائبان أن هذه الشحنات "تنتهك أيضاً
العقوبات
التي أعادت
الأمم المتحدة
فرضها في أيلول، والتي تحظر الدعم الدولي لبرنامج الصواريخ الباليستية
الإيراني
وتطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية". ودعوا الإدارة إلى توضيح الإجراءات المتخذة "للرد على دعم
جمهورية
الصين الشعبية المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني"، بما في ذلك التنسيق مع حلفاء
الولايات المتحدة
وشركائها. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
روسيا اليوم
الإيراني
العقوبات
