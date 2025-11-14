طالب النائبان راجا كريشنامورثي وجو كورتني إدارة الرئيس بالرد على تقرير إعلامي حول مساعدة شركات صينية لإيران في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية. ووجّه النائبان رسالة إلى الأميركي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، جاء فيها أن هذه "الشحنات ضرورية لجهود طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد حربها التي استمرت 12 يوماً مع الصيف الماضي".

وأضافت الرسالة أن "دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، ويقدم مثالاً آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني للتحريض على العدوان الاستبدادي من أوروبا إلى "، معتبرةً أن أحدث شحنات المواد الكيميائية الأساسية تشير إلى أن الإجراءات الأميركية حتى الآن لم تردع هذا الدعم، وأن ذلك لا يزيد من تهديد لجيرانها فحسب، بل يساعد أيضاً والجماعات الموالية لإيران مثل الحوثيين.

ورأى النائبان أن هذه الشحنات "تنتهك أيضاً التي أعادت فرضها في أيلول، والتي تحظر الدعم الدولي لبرنامج الصواريخ الباليستية وتطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية". ودعوا الإدارة إلى توضيح الإجراءات المتخذة "للرد على دعم الصين الشعبية المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني"، بما في ذلك التنسيق مع حلفاء وشركائها. (روسيا اليوم)