عربي-دولي

هجوم مسيّرات يضرب نوفوروسيسك.. إصابات وحريق نفطي

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:03
تعرّضت مدينة نوفوروسيسك بجنوب روسيا لهجوم مكثّف بمسيّرات ليلًا، ما أدى إلى تضرر سفينة مدنية في الميناء وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها ونقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة مدني بعد تساقط حطام على مبانٍ سكنية وتضرر ثلاث بنايات. كما اندلع حريق في مستودع نفطي بمجمّع شيسخاريس لشحن النفط داخل الميناء، وتمت السيطرة عليه لاحقًا من دون تسجيل إصابات.
وأفادت سلطات إقليم كراسنودار عبر قنواتها الرسمية بأن عمليات المعالجة شارك فيها 172 عنصرًا و51 آلية تابعة لهيئات الطوارئ لإزالة آثار الهجوم داخل المدينة والميناء.

امتدّت الهجمات والطائرات المُسيّرة إلى مقاطعات أخرى: في ساراتوف على ضفاف الفولغا سُجّلت أضرار في مرافق بنية تحتية مدنية بالعاصمة الإقليمية، بينما أعلنت سلطات روستوف التصدّي لهجمات في ست مناطق من المقاطعة من دون وقوع إصابات، وأكدت سلطات فولغوغراد إسقاط مسيّرات استهدفت مواقع ضمن مجمّع الطاقة هناك من دون أضرار أو ضحايا. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
رويترز: توقف صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك الروسي بسبب هجوم بمسيّرات
lebanon 24
14/11/2025 10:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: استهدفنا بمسيّرات محطات لضخ النفط الروسي في ميناء نوفوروسيسك
lebanon 24
14/11/2025 10:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم إقليم ستافروبول الروسي: هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بالإقليم
lebanon 24
14/11/2025 10:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في ريازان الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
lebanon 24
14/11/2025 10:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24

