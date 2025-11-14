20
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
هجوم مسيّرات يضرب نوفوروسيسك.. إصابات وحريق نفطي
Lebanon 24
14-11-2025
|
02:03
تعرّضت مدينة نوفوروسيسك بجنوب
روسيا
لهجوم مكثّف بمسيّرات ليلًا، ما أدى إلى تضرر سفينة مدنية في الميناء وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها ونقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة مدني بعد تساقط حطام على مبانٍ سكنية وتضرر ثلاث بنايات. كما اندلع حريق في مستودع نفطي بمجمّع شيسخاريس لشحن
النفط
داخل الميناء، وتمت السيطرة عليه لاحقًا من دون تسجيل إصابات.
وأفادت سلطات إقليم
كراسنودار
عبر قنواتها الرسمية بأن عمليات المعالجة شارك فيها 172 عنصرًا و51 آلية تابعة لهيئات الطوارئ لإزالة آثار الهجوم داخل المدينة والميناء.
امتدّت الهجمات والطائرات المُسيّرة إلى مقاطعات أخرى: في
ساراتوف
على ضفاف الفولغا سُجّلت أضرار في مرافق بنية تحتية مدنية بالعاصمة الإقليمية، بينما أعلنت سلطات روستوف التصدّي لهجمات في ست مناطق من
المقاطعة
من دون وقوع إصابات، وأكدت سلطات فولغوغراد إسقاط مسيّرات استهدفت مواقع ضمن مجمّع الطاقة هناك من دون أضرار أو ضحايا. (روسيا اليوم)
