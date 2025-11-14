التحقيق بدأ.. مجنّد إسرائيلي وُجد ميتًا بظروف غامضة

Advertisement

وقال الجيش في بيان إن العريف "إرمياس باهتا" (18 عامًا) من معاليه أدوميم، وهو مجنّد في قاعدة تدريب فيلق اللوجستيات، "انهار اليوم وتوفي في قاعدة التدريب العسكرية السادسة في الجنوب". وأوضح أن "ظروف الوفاة قيد التحقيق، ويجري تحقيق طبي".وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة، على أن تُحال نتائجه بعد انتهائه إلى العسكرية للنظر فيها. (روسيا اليوم)