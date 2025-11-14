Advertisement

عربي-دولي

التحقيق بدأ.. مجنّد إسرائيلي وُجد ميتًا بظروف غامضة

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:09
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس وفاة جندي داخل قاعدة تدريب جنوب البلاد، مؤكّدًا أن الملابسات ما زالت قيد التحقيق والتقييم الطبي.
وقال الجيش في بيان إن العريف "إرمياس باهتا" (18 عامًا) من معاليه أدوميم، وهو مجنّد في قاعدة تدريب فيلق اللوجستيات، "انهار اليوم وتوفي في قاعدة التدريب العسكرية السادسة في الجنوب". وأوضح أن "ظروف الوفاة قيد التحقيق، ويجري تحقيق طبي".

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة، على أن تُحال نتائجه بعد انتهائه إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. (روسيا اليوم)
