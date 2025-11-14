19
عربي-دولي
التحقيق بدأ.. مجنّد إسرائيلي وُجد ميتًا بظروف غامضة
Lebanon 24
14-11-2025
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
مساء الخميس وفاة جندي داخل قاعدة تدريب جنوب البلاد، مؤكّدًا أن الملابسات ما زالت قيد التحقيق والتقييم الطبي.
وقال الجيش في بيان إن العريف "إرمياس باهتا" (18 عامًا) من معاليه أدوميم، وهو مجنّد في قاعدة تدريب فيلق اللوجستيات، "انهار اليوم وتوفي في قاعدة التدريب العسكرية السادسة في الجنوب". وأوضح أن "ظروف الوفاة قيد التحقيق، ويجري تحقيق طبي".
وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة، على أن تُحال نتائجه بعد انتهائه إلى
النيابة
العسكرية للنظر فيها. (روسيا اليوم)
تقرير لـ"Washington Post" يكشف: هذا ما تحتاجه أوكرانيا لمواصلة القتال
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post" يكشف: هذا ما تحتاجه أوكرانيا لمواصلة القتال
05:30 | 2025-11-14
14/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع: 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفواً
Lebanon 24
استطلاع: 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفواً
05:27 | 2025-11-14
14/11/2025 05:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟
Lebanon 24
ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟
05:20 | 2025-11-14
14/11/2025 05:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قدموا من كينيا.. انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا بعد رفض دخولهم لعدم استيفائهم شروط الهجرة
Lebanon 24
قدموا من كينيا.. انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا بعد رفض دخولهم لعدم استيفائهم شروط الهجرة
04:46 | 2025-11-14
14/11/2025 04:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سوريا.. هذا ما قد يطلبه ترامب من إسرائيل
Lebanon 24
بشأن سوريا.. هذا ما قد يطلبه ترامب من إسرائيل
04:30 | 2025-11-14
14/11/2025 04:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
