عربي-دولي

كوريا الشمالية ترد على دول مجموعة السبع: امتلاكنا للأسلحة النووية واقع ثابت ولا يتزعزع

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:38
بعد دعوة دول مجموعة السبع الأخيرة لنزع السلاح النووي من بيونغ يانغ بالكامل، أكدت كوريا الشمالية أن إرادة النظام في الاحتفاظ بترسانته النووية "ثابتة ولا تتزعزع" في ظل التهديدات النووية الخارجية.
وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون-هي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أُعرب عن استيائي الشديد وأسفي إزاء العداء الصريح لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي ينتهك دستورنا بشكل مباشر، وأُدينه بحزم بأشد العبارات الممكنة".

وجاء هذا البيان بعدما أكد وزراء خارجية مجموعة السبع التزامهم بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بالكامل يوم الأربعاء الماضي في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في كندا، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي بيان صادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أدانت الدول أيضاً البرامج النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وأكدت تشوي أن "الوضع الراهن" لكوريا الشمالية لا يتغير بفعل أي ادعاءات خطابية خارجية، وأن امتلاكها للأسلحة النووية هو "الخيار الأنسب" لردع أكثر الدول عدائية وخطورة في ظل البيئة الجيوسياسية الحرجة التي نعيشها اليوم.





