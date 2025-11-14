Advertisement

بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:42
Doc-P-1442079-638987102142508253.png
Doc-P-1442079-638987102142508253.png photos 0
كشفت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن تلقيها بلاغًا بشأن حادث في بحر العرب على بُعد 20 ميلاً بحريًا شرق خورفكان في دولة الإمارات.
وأوضحت أنها رصدت نشاطًا وصفته بـ"المشبوه" على صلة بالحادث، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، مؤكدة بدء السلطات التحقيق فيه. (العربية)
وكالة عمليات التجارة البحرية

دولة الإمارات

بحر العرب

المملكة

خورفكان

