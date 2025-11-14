Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:44
قُتل 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث مروّع جنوب محافظة كرمان الإيرانية بعدما اصطدمت سيارة "نيسان" محمّلة بوقود مهرّب بسيارتين أخريين، ما أدى لاشتعال النيران في المركبات الثلاث ومصرع من بداخلها، وفق وكالة "تسنيم".

وقال رئيس شرطة المرور فرج، سردار أحمد كرمي أسعد، إن الحادث يجسّد العواقب الخطيرة لأنشطة مركبات "الشوتي"، موضحًا أن هذه المركبات "تخرج عن المسار وتتصرف بسلوكيات محفوفة بالمخاطر ومجنونة؛ سلوكيات تعرّض للخطر حياة السائقين والمواطنين أيضًا".

وأفاد بأن التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحايا والمتورطين والشبكات المرتبطة بالتهريب، داعيًا لتعاون الجهات الأمنية والمحلية لتعزيز السيطرة على الظاهرة، ومشددًا على الإبلاغ عن أي حركة مريبة عبر الرقم 110. (روسيا اليوم)
 
