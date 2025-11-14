بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران

⏺قاچاق سوخت بار دیگر در جنوب کرمان قربانی گرفت؛ هشت کشته در یک سانحه رانندگی
🟠رییس پلیس راه قلعهگنج - بشاگرد گفت: برخورد یک وانت سوختبر حامل بنزین قاچاق با یک پژو پارس و پراید در جاده قلعهگنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت. pic.twitter.com/yIlT5g97T5
— محمد تنها (@firetanha125) November 13, 2025
⏺قاچاق سوخت بار دیگر در جنوب کرمان قربانی گرفت؛ هشت کشته در یک سانحه رانندگی
🟠رییس پلیس راه قلعهگنج - بشاگرد گفت: برخورد یک وانت سوختبر حامل بنزین قاچاق با یک پژو پارس و پراید در جاده قلعهگنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت. pic.twitter.com/yIlT5g97T5