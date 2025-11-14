بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران

⏺قاچاق سوخت بار دیگر در جنوب کرمان قربانی گرفت؛ هشت کشته در یک سانحه رانندگی



🟠رییس پلیس راه قلعه‌گنج - بشاگرد گفت: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو پارس و پراید در جاده قلعه‌گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت. pic.twitter.com/yIlT5g97T5 — محمد تنها (@firetanha125) November 13, 2025

قُتل 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث مروّع جنوب محافظة كرمان بعدما اصطدمت سيارة "نيسان" محمّلة بوقود مهرّب بسيارتين أخريين، ما أدى لاشتعال النيران في المركبات الثلاث ومصرع من بداخلها، وفق وكالة "تسنيم".وقال رئيس شرطة المرور فرج، أحمد كرمي ، إن الحادث يجسّد العواقب الخطيرة لأنشطة مركبات "الشوتي"، موضحًا أن هذه المركبات "تخرج عن المسار وتتصرف بسلوكيات محفوفة بالمخاطر ومجنونة؛ سلوكيات تعرّض للخطر حياة السائقين والمواطنين أيضًا".وأفاد بأن التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحايا والمتورطين والشبكات المرتبطة بالتهريب، داعيًا لتعاون الجهات الأمنية والمحلية لتعزيز السيطرة على الظاهرة، ومشددًا على الإبلاغ عن أي حركة مريبة عبر الرقم 110. (روسيا اليوم)