بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين

بعد تعرّض مركبتهم على ما يبدو لاصطدام بحطام فضائي وتعثّر خطة العودة، يستعد ثلاثة رواد فضاء للهبوط على الأرض، الجمعة، مستخدمين مركبة بديلة "شنتشو-21" بدلاً من "شنتشو-20". وكان من المقرر أن يغادروا بعد أربعة أيام من وصول الطاقم الجديد في 1 تشرين الثاني، لكن العودة فشلت عقب الاشتباه بإصابة المركبة الأصلية.الطاقم المؤلف من وتشن غونغروي ووانغ جيه كان ضمن مهمة تناوب مدتها ستة أشهر في "تيانغونغ" منذ نيسان.