عربي-دولي

بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:07
بعد تعرّض مركبتهم على ما يبدو لاصطدام بحطام فضائي وتعثّر خطة العودة، يستعد ثلاثة رواد فضاء للهبوط على الأرض، الجمعة، مستخدمين مركبة بديلة "شنتشو-21" بدلاً من "شنتشو-20". وكان من المقرر أن يغادروا بعد أربعة أيام من وصول الطاقم الجديد في 1 تشرين الثاني، لكن العودة فشلت عقب الاشتباه بإصابة المركبة الأصلية.
الطاقم المؤلف من تشن دونغ وتشن غونغروي ووانغ جيه كان ضمن مهمة تناوب مدتها ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" منذ نيسان.
 
وذكر مكتب الهندسة الفضائية المأهولة الصيني أنهم كانوا "في حالة جيدة، ويعملون ويعيشون بشكل طبيعي".
 
مركبة "شنتشو-21" كانت قد حملت أيضاً فئراناً لإجراء تجارب، في سابقة لبرنامج الفضاء الصيني. (سكاي نيوز)
 
