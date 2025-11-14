Advertisement

عربي-دولي

رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:12
قال خفر السواحل الأميركي إنه رصد سفينة استخبارات روسية من فئة "فيشنيا" تبحر على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً جنوب هاواي في 29 تشرين الاول، مؤكداً أن طواقمه "تواصل مراقبة السفينة عن قرب" وفق القانون الدولي.
وأوضح بيان الخفر أنه تم التعامل مع السفينة الروسية، وهي "كارِيليا"، عبر طلعة جوية آمنة لطائرة HC-130 من محطة "باربرز بوينت" الجوية، وإسناد بحري من السفينة "ويليام هارت"، لمتابعة نشاطها وتأمين سلامة الملاحة وحماية السفن الأميركية العاملة في المنطقة.
وقال الكابتن ماثيو تشونغ، رئيس قسم الاستجابة في منطقة أوقيانوسيا: "إن خفر السواحل الأميركي يراقب بشكل روتيني الأنشطة البحرية حول جزر هاواي وفي عموم المحيط الهادئ لضمان أمن وسلامة المياه الأميركية"، مشدداً على أن التعاون مع الشركاء والحلفاء يتيح "مراقبة والاستجابة لتحركات السفن العسكرية الأجنبية بالقرب من المياه الأميركية". (روسيا اليوم)
 
 
