لأسباب "سياسية".. تل أبيب تمنع زيارة رئيس وزراء النروج

Advertisement

كان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الاول الماضي، وأسفر عن إطلاق سراح عشرين رهينة كانوا محتجزين في غزة منذ تشرين الاول 2023، مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين فلسطيني من السجون .وعلى صلة، شهد ملف الاعتراف الدولي بدولة تطورات متسارعة؛ إذ باتت معترفاً بها من 147 دولة، في حين استخدمت حق النقض ضد حصولها على العضوية الكاملة في عام 2024، قبل أن تعلن عشر دول أخرى، بينها النروج وإسبانيا وإيرلندا وأرمينيا، اعترافها بفلسطين خلال العام ذاته. (روسيا اليوم)