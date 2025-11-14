Advertisement

لأسباب "سياسية".. تل أبيب تمنع زيارة رئيس وزراء النروج

14-11-2025 | 04:01
أفادت تقارير إعلامية نروجية، استناداً إلى مصادر مطلعة، بأن إسرائيل رفضت منح رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستوره، تصريح دخول لإجراء محادثات في البلاد، مشيرةً إلى أن الرفض جاء لأسباب "سياسية" من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب التقارير، حاول ستوره زيارة إسرائيل بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الاول الماضي، وأسفر عن إطلاق سراح عشرين رهينة كانوا محتجزين في غزة منذ تشرين الاول 2023، مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وعلى صلة، شهد ملف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تطورات متسارعة؛ إذ باتت معترفاً بها من 147 دولة، في حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024، قبل أن تعلن عشر دول أخرى، بينها النروج وإسبانيا وإيرلندا وأرمينيا، اعترافها بفلسطين خلال العام ذاته. (روسيا اليوم)
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24