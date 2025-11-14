ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟

Advertisement

خفض الملياردير المصري ، أغنى رجل في مصر، سعر شقته في في بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني، ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني.وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.