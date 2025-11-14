18
عربي-دولي
ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟
Lebanon 24
14-11-2025
|
05:20
خفض الملياردير المصري
نجيب ساويرس
، أغنى رجل في مصر، سعر شقته في
منطقة نايتسبريدج
في
لندن
بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني، ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني.
Advertisement
وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.
وأشارت مصادر إلى أن ساويرس الذي تقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار، قد يقبل عروضًا أقل من السعر المعلن، نظرًا لضعف الطلب واستمرار الضغوط الضريبية. (روسيا اليوم)
