Advertisement

عربي-دولي

ملياردير عربيّ يعرض منزله الفخم للبيع... ما السبب؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1442150-638987202592784185.jpg
Doc-P-1442150-638987202592784185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خفض الملياردير المصري نجيب ساويرس، أغنى رجل في مصر، سعر شقته في منطقة نايتسبريدج في لندن بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني، ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني.
Advertisement

وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.
 
 
وأشارت مصادر إلى أن ساويرس الذي تقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار، قد يقبل عروضًا أقل من السعر المعلن، نظرًا لضعف الطلب واستمرار الضغوط الضريبية. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
lebanon 24
14/11/2025 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: بوتين يفاوض على ما لا يملكه وأوكرانيا ليست للبيع
lebanon 24
14/11/2025 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"مستوطنات جديدة".. إسرائيل تعرض أراضٍ في بلدات جنوبية للبيع وهذه أسعارها (صورة)
lebanon 24
14/11/2025 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لوك أويل الروسية تبدأ محادثات لبيع أصولها الخارجية بسبب العقوبات
lebanon 24
14/11/2025 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

منطقة نايتسبريدج

روسيا اليوم

نجيب ساويرس

روسيا

نجيب

مصري

بانو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
10:45 | 2025-11-14
10:42 | 2025-11-14
10:30 | 2025-11-14
10:24 | 2025-11-14
10:12 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24