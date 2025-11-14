18
عربي-دولي
الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة دخول على هؤلاء
Lebanon 24
14-11-2025
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
البيت الأبيض
أنّ
وزارة الخارجية الأميركية
وافقت على إرشادات جديدة للمكاتب القنصلية تحد من احتمال الموافقة على التأشيرة لأولئك الذين يعانون من
مرض السكري
والسمنة وحالات طبية أخرى.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا
كيلي
: "على مدى 100 عام، تضمنت سياسة
وزارة الخارجية
الأميركية الحق في رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين قد يشكلون عبئا ماليا على دافعي الضرائب. على سبيل المثال، أولئك الذين يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة حكوميا في
الولايات المتحدة
، والذين قد يستنزفون موارد الرعاية الصحية للمواطنين
الأميركيين
. وأخيرا، تطبق
إدارة ترامب
هذه السياسة بالكامل".
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت أن الإدارة الحالية تضع مصالح مواطني البلاد في المقام الأول، وبالتالي فإن سياسة الوزارة يجب أن تضمن عدم تسبب الأجانب في خلق تكاليف إضافية على ميزانية الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
