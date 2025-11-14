الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة دخول على هؤلاء

Advertisement

أكد أنّ وافقت على إرشادات جديدة للمكاتب القنصلية تحد من احتمال الموافقة على التأشيرة لأولئك الذين يعانون من والسمنة وحالات طبية أخرى.وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا : "على مدى 100 عام، تضمنت سياسة الأميركية الحق في رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين قد يشكلون عبئا ماليا على دافعي الضرائب. على سبيل المثال، أولئك الذين يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة حكوميا في ، والذين قد يستنزفون موارد الرعاية الصحية للمواطنين . وأخيرا، تطبق هذه السياسة بالكامل".وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت أن الإدارة الحالية تضع مصالح مواطني البلاد في المقام الأول، وبالتالي فإن سياسة الوزارة يجب أن تضمن عدم تسبب الأجانب في خلق تكاليف إضافية على ميزانية الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)