Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة دخول على هؤلاء

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1442174-638987222296263370.jpg
Doc-P-1442174-638987222296263370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد البيت الأبيض أنّ وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إرشادات جديدة للمكاتب القنصلية تحد من احتمال الموافقة على التأشيرة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري والسمنة وحالات طبية أخرى.
Advertisement

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "على مدى 100 عام، تضمنت سياسة وزارة الخارجية الأميركية الحق في رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين قد يشكلون عبئا ماليا على دافعي الضرائب. على سبيل المثال، أولئك الذين يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة حكوميا في الولايات المتحدة، والذين قد يستنزفون موارد الرعاية الصحية للمواطنين الأميركيين. وأخيرا، تطبق إدارة ترامب هذه السياسة بالكامل".

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت أن الإدارة الحالية تضع مصالح مواطني البلاد في المقام الأول، وبالتالي فإن سياسة الوزارة يجب أن تضمن عدم تسبب الأجانب في خلق تكاليف إضافية على ميزانية الولايات المتحدة. (روسيا اليوم) 
 
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
lebanon 24
14/11/2025 18:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الإسلامي: إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب
lebanon 24
14/11/2025 18:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان الوقت لأن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وعقوبات على الصين وروسيا
lebanon 24
14/11/2025 18:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي: على الولايات المتحدة عدم الدخول في صراع معنا وعدم الانخراط في مزيد من الحروب
lebanon 24
14/11/2025 18:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

البيت الأبيض

روسيا اليوم

إدارة ترامب

مرض السكري

الأميركيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
10:45 | 2025-11-14
10:42 | 2025-11-14
10:30 | 2025-11-14
10:24 | 2025-11-14
10:12 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24