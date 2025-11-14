18
"اتفاق سري" بين ترامب ونتنياهو.. ماذا تضمن؟
Lebanon 24
14-11-2025
|
06:18
A-
A+
كشفت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
، اليوم الجمعة، النقاب عن اتفاق سري بين
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يقضي بإعادة إعمار مناطق محددة تقع تحت سيطرة الجيش الإسرئيلي في
قطاع غزة
.
وذكرت الصحيفة أنَّ الأمر أحدث حالة من الدهشة في دوائر المنظومة الأمنية الإسرئيلية، إزاء تجاهل نتنياهو إطلاعها على بنود الاتفاق السري، مشيرة إلى أن الدوائر المذكورة فوجئت بموافقة نتنياهو
على بدء إعادة إعمار مناطق تحت سيطرة الجيش في غزة بطلب أميركي.
ووفقًا للصحيفة، تشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار "المقترحة أميركياً" مدينة رفح، وبعدها مناطق أخرى شرق وشمال القطاع، مشيرة إلى أنَّ "
الولايات المتحدة
تدفع في هذا الخصوص نحو إعادة بناء غزة جديدة".
وفي المقابل، أفادت تقديرات ضباط كبار في الجيش
الإسرائيلي
بأن "الخطة الأميركية في غزة تنطوي على ضبابية كبيرة، ويبدو أنها حازت على موافقة من حكومة نتنياهو في محادثات سريّة".
وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية،
صباح اليوم
الجمعة، أن "مسودة الاقتراح التي تعمل الولايات المتحدة على صياغتها لإنشاء قوة متعددة الجنسيات تعمل في قطاع غزة، تتضمن دعم إقامة دولة فلسطينية".
وينص المشروع على أنه "بعد تنفيذ خطة إعادة الإعمار، قد تتوافر الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير ووجود دولة فلسطينية.
وستجري الولايات المتحدة حواراً بين
إسرائيل
والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر، بحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية.
(إرم نيوز)
