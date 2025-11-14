"اتفاق سري" بين ترامب ونتنياهو.. ماذا تضمن؟

كشفت صحيفة "هآرتس" ، اليوم الجمعة، النقاب عن اتفاق سري بين ، والرئيس الأميركي ، يقضي بإعادة إعمار مناطق محددة تقع تحت سيطرة الجيش الإسرئيلي في .

وذكرت الصحيفة أنَّ الأمر أحدث حالة من الدهشة في دوائر المنظومة الأمنية الإسرئيلية، إزاء تجاهل نتنياهو إطلاعها على بنود الاتفاق السري، مشيرة إلى أن الدوائر المذكورة فوجئت بموافقة نتنياهو على بدء إعادة إعمار مناطق تحت سيطرة الجيش في غزة بطلب أميركي.





ووفقًا للصحيفة، تشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار "المقترحة أميركياً" مدينة رفح، وبعدها مناطق أخرى شرق وشمال القطاع، مشيرة إلى أنَّ " تدفع في هذا الخصوص نحو إعادة بناء غزة جديدة".





وفي المقابل، أفادت تقديرات ضباط كبار في الجيش بأن "الخطة الأميركية في غزة تنطوي على ضبابية كبيرة، ويبدو أنها حازت على موافقة من حكومة نتنياهو في محادثات سريّة".





وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن "مسودة الاقتراح التي تعمل الولايات المتحدة على صياغتها لإنشاء قوة متعددة الجنسيات تعمل في قطاع غزة، تتضمن دعم إقامة دولة فلسطينية".





وينص المشروع على أنه "بعد تنفيذ خطة إعادة الإعمار، قد تتوافر الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير ووجود دولة فلسطينية.