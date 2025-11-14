Advertisement

عربي-دولي

"اتفاق سري" بين ترامب ونتنياهو.. ماذا تضمن؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1442183-638987234363772864.jpg
Doc-P-1442183-638987234363772864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، النقاب عن اتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقضي بإعادة إعمار مناطق محددة تقع تحت سيطرة الجيش الإسرئيلي في قطاع غزة.
Advertisement


وذكرت الصحيفة أنَّ الأمر أحدث حالة من الدهشة في دوائر المنظومة الأمنية الإسرئيلية، إزاء تجاهل نتنياهو إطلاعها على بنود الاتفاق السري، مشيرة إلى أن الدوائر المذكورة فوجئت بموافقة نتنياهو على بدء إعادة إعمار مناطق تحت سيطرة الجيش في غزة بطلب أميركي.


ووفقًا للصحيفة، تشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار "المقترحة أميركياً" مدينة رفح، وبعدها مناطق أخرى شرق وشمال القطاع، مشيرة إلى أنَّ "الولايات المتحدة تدفع في هذا الخصوص نحو إعادة بناء غزة جديدة".


وفي المقابل، أفادت تقديرات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي بأن "الخطة الأميركية في غزة تنطوي على ضبابية كبيرة، ويبدو أنها حازت على موافقة من حكومة نتنياهو في محادثات سريّة".


وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "مسودة الاقتراح التي تعمل الولايات المتحدة على صياغتها لإنشاء قوة متعددة الجنسيات تعمل في قطاع غزة، تتضمن دعم إقامة دولة فلسطينية".


وينص المشروع على أنه "بعد تنفيذ خطة إعادة الإعمار، قد تتوافر الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير ووجود دولة فلسطينية. 


وستجري الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر، بحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بالتفاصيل.. اتصال "متوتر" بين ترامب ونتنياهو
lebanon 24
14/11/2025 18:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثة هاتفية بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيها؟
lebanon 24
14/11/2025 18:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
lebanon 24
14/11/2025 18:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين تعليقا على تجربة إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي: الخطوة تضمن أمننا القومي
lebanon 24
14/11/2025 18:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
10:45 | 2025-11-14
10:42 | 2025-11-14
10:30 | 2025-11-14
10:24 | 2025-11-14
10:12 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24