دولة تستعدّ لإرسال 20 ألف جنديّ إلى غزة

قال الإندونيسي سغافري ، إن بلاده أتمّت تدريب نحو 20 ألف جندي استعدادًا للمشاركة في عملية حفظ السلام المزمعة في ، والتي تركز بشكل أساسي على مهام الصحة والإعمار. (ارم نيوز)

Advertisement