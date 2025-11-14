Advertisement

عربي-دولي

دولة تستعدّ لإرسال 20 ألف جنديّ إلى غزة

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1442219-638987297761434486.jpg
Doc-P-1442219-638987297761434486.jpg photos 0
قال وزير الدفاع الإندونيسي سغافري شمس الدين، إن بلاده أتمّت تدريب نحو 20 ألف جندي استعدادًا للمشاركة في عملية حفظ السلام المزمعة في قطاع غزة، والتي تركز بشكل أساسي على مهام الصحة والإعمار. (ارم نيوز)
