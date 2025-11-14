بعد تضرر سفارتها في كييف.. أذربيجان تستدعي السفير الروسي

Advertisement

أعلنت أذربيجان الجمعة أنها استدعت في للاحتجاج "بشدة" على تضرر سفارتها في في الهجوم الذي شنته ليلا بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة .وقالت في بيان إنه "خلال اللقاء تم تقديم احتجاج شديد اللهجة بخصوص سقوط أحد صواريخ إسكندر على أراضي أذربيجان"، موضحة أن الانفجار أدى إلى تدمير جزء من محيط السفارة وإلحاق أضرار بالمباني والسيارات والمجمع الدبلوماسي.