عربي-دولي

بعد تضرر سفارتها في كييف.. أذربيجان تستدعي السفير الروسي

14-11-2025 | 08:51
أعلنت أذربيجان الجمعة أنها استدعت السفير الروسي في باكو للاحتجاج "بشدة" على تضرر سفارتها في كييف في الهجوم الذي شنته روسيا ليلا بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إنه "خلال اللقاء تم تقديم احتجاج شديد اللهجة بخصوص سقوط أحد صواريخ إسكندر على أراضي سفارة جمهورية أذربيجان"، موضحة أن الانفجار أدى إلى تدمير جزء من محيط السفارة وإلحاق أضرار بالمباني والسيارات والمجمع الدبلوماسي.
 
وأضافت أنها "شدّدت على أن مثل هذه الهجمات ضد بعثاتنا الدبلوماسية غير مقبولة وطالبت الجانب الروسي بإجراء تحقيق مناسب وتقديم تفسير مفصل". (العربية) 
