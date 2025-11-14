Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة

Lebanon 24
14-11-2025 | 09:12
ذكرت وثيقة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب 3000 شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.
وطرح المسؤولون الاوروبيون خيارات للمساهمة في تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة والمؤلفة من 20 نقطة. (العربية)
