الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة

Advertisement

ذكرت وثيقة أن وزراء خارجية سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب 3000 شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في .وطرح المسؤولون الاوروبيون خيارات للمساهمة في تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي بشأن غزة والمؤلفة من 20 نقطة. (العربية)