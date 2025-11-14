19
عربي-دولي
بعد إنخفاض معدل الولادة... وزيرة تُركيّة تُطلق تحذيراً
Lebanon 24
14-11-2025
|
10:12
عبّرت ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في
تركيا
عن "قلقها العميق"، بسبب إنخفاض معدلات الولادة في البلاد، حيث وصفت المشكلة بأنها "مسألة بقاء قومي".
وأشارت إلى أن "حوالي نصف الأسر في تركيا أصبحت بلا أطفال في الوقت الحالي".
كما حذّرت من أنه وفقاً للتوقعات الرسمية، من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية بمقدار 900 ألف خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوضحت أن "العديد من التحديات التي نواجهها ناتجة عن تدهور
مؤسسة الأسرة
". (العربية)
