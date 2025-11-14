حالة من الرعب... إليكم ما حدث في محطة قطارات في باريس

Advertisement

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن أربعينيا أصيب برصاص الشرطة في محطة مونبارناس للقطارات في العاصمة ، بعدما هدّد بطعن مسافرين بأحد القطارات، وفارق الحياة في المستشفى.وقال شهود في الموقع، إنّ "القوى الأمنية فرضت طوقا حول المكان الذي جرت فيه الواقعة، في وقت سادت فيه حالة من الذعر في المحطة". (روسيا اليوم)