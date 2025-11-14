رسالة من الرئيس الفنزويلي لترامب.. هذا مضمونها

Advertisement

وقال في مقابلة مع شبكة " إن" الأميركية، مساء الخميس، ردًا على سؤال بشأن رسالته لترامب: "لا مزيد من الحروب الأبدية، لا مزيد من الحروب الظالمة، لا بعد الآن، لا بعد الآن، نعم للسلام".وجاء الإعلان بعد وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس إف" إلى منطقة بحر الكاريبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.