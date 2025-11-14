Advertisement

عربي-دولي

رسالة من الرئيس الفنزويلي لترامب.. هذا مضمونها

Lebanon 24
14-11-2025 | 12:33
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى تجنّب ما وصفه بـ"حرب أبدية"، في ظلّ تصاعد الحضور العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي.
وقال مادورو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء الخميس، ردًا على سؤال بشأن رسالته لترامب: "لا مزيد من الحروب الأبدية، لا مزيد من الحروب الظالمة، لا ليبيا بعد الآن، لا أفغانستان بعد الآن، نعم للسلام".

وجاء الإعلان بعد وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس جيرالد آر إف" إلى منطقة بحر الكاريبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

