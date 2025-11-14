Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة

Lebanon 24
14-11-2025 | 13:24
دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب دول أخرى، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" في اعتماد مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة.
وفي بيان، أعربت هذه الدول، بالإضافة للأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعاً"، في حين اقترحت روسيا مشروع قرار منافساً.
