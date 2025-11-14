Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تنشر قوات عسكرية في البوسنة والهرسك لمساندة الأمن والاستقرار

Lebanon 24
14-11-2025 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1442319-638987549219641647.jpg
Doc-P-1442319-638987549219641647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع Forces News، نقلاً عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن المملكة المتحدة أرسلت قوة عسكرية إلى البوسنة والهرسك "لتأمين الاستقرار" في غرب البلقان.
Advertisement



وجاء في خبر الموقع: "قال وزير الدفاع البريطاني في برلين إن بلاده نشرت الكتيبة الأولى، فوج دوق لانكستر، في البوسنة والهرسك للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة غرب البلقان".



وبحسب معلومات الموقع، سيقوم عناصر القوة البريطانية بالتدرب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في البوسنة والهرسك، مع التركيز على تكتيكات المشاة والدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وتعزيز التوافق الميداني مع حلف الناتو.



وجرت الإشارة إلى أن هذا التصريح، صدر على هامش اجتماع وزراء دفاع إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا - ما يُسمى بمجموعة الدول الخمس الأوروبية (E5) - في برلين. وتعتزم دول المجموعة الأخرى أيضا إرسال قوات إلى البوسنة والهرسك.
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تنشر عسكريين في إسرائيل
lebanon 24
15/11/2025 03:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.. اليكم ما اعلنته قوات مساندة للجيش السوداني
lebanon 24
15/11/2025 03:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام
lebanon 24
15/11/2025 03:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني: انتهاكات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب
lebanon 24
15/11/2025 03:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

البريطانية

البريطاني

الأوروبي

ألمانيا

المملكة

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:25 | 2025-11-14
16:03 | 2025-11-14
14:33 | 2025-11-14
13:24 | 2025-11-14
13:20 | 2025-11-14
12:40 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24