بريطانيا تنشر قوات عسكرية في البوسنة والهرسك لمساندة الأمن والاستقرار

أفاد موقع Forces News، نقلاً عن جون هيلي، أن المتحدة أرسلت قوة عسكرية إلى البوسنة والهرسك "لتأمين الاستقرار" في غرب البلقان.وجاء في خبر الموقع: "قال وزير الدفاع البريطاني في برلين إن بلاده نشرت الكتيبة الأولى، فوج دوق لانكستر، في البوسنة والهرسك للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة غرب البلقان".وبحسب معلومات الموقع، سيقوم عناصر القوة بالتدرب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في البوسنة والهرسك، مع التركيز على تكتيكات المشاة والدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وتعزيز التوافق الميداني مع حلف الناتو.وجرت الإشارة إلى أن هذا التصريح، صدر على هامش اجتماع وزراء دفاع وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا - ما يُسمى بمجموعة الدول الخمس الأوروبية (E5) - في برلين. وتعتزم دول المجموعة الأخرى أيضا إرسال قوات إلى البوسنة والهرسك.