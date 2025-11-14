19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا تنشر قوات عسكرية في البوسنة والهرسك لمساندة الأمن والاستقرار
Lebanon 24
14-11-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع Forces News، نقلاً عن
وزير الدفاع
البريطاني
جون هيلي، أن
المملكة
المتحدة أرسلت قوة عسكرية إلى البوسنة والهرسك "لتأمين الاستقرار" في غرب البلقان.
Advertisement
وجاء في خبر الموقع: "قال وزير الدفاع البريطاني في برلين إن بلاده نشرت الكتيبة الأولى، فوج دوق لانكستر، في البوسنة والهرسك للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة غرب البلقان".
وبحسب معلومات الموقع، سيقوم عناصر القوة
البريطانية
بالتدرب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في البوسنة والهرسك، مع التركيز على تكتيكات المشاة والدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وتعزيز التوافق الميداني مع حلف الناتو.
وجرت الإشارة إلى أن هذا التصريح، صدر على هامش اجتماع وزراء دفاع
إيطاليا
وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا - ما يُسمى بمجموعة الدول الخمس الأوروبية (E5) - في برلين. وتعتزم دول المجموعة الأخرى أيضا إرسال قوات إلى البوسنة والهرسك.
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تنشر عسكريين في إسرائيل
Lebanon 24
بريطانيا تنشر عسكريين في إسرائيل
15/11/2025 03:56:55
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.. اليكم ما اعلنته قوات مساندة للجيش السوداني
Lebanon 24
الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.. اليكم ما اعلنته قوات مساندة للجيش السوداني
15/11/2025 03:56:55
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام
Lebanon 24
بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام
15/11/2025 03:56:55
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني: انتهاكات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب
Lebanon 24
القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني: انتهاكات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب
15/11/2025 03:56:55
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع
البريطانية
البريطاني
الأوروبي
ألمانيا
المملكة
إيطاليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
Lebanon 24
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
16:03 | 2025-11-14
14/11/2025 04:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يجري اتصالات مع تايلاند وكمبوديا وماليزيا لتهدئة النزاع على الحدود
Lebanon 24
ترامب يجري اتصالات مع تايلاند وكمبوديا وماليزيا لتهدئة النزاع على الحدود
14:33 | 2025-11-14
14/11/2025 02:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
Lebanon 24
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
13:24 | 2025-11-14
14/11/2025 01:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:25 | 2025-11-14
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:03 | 2025-11-14
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
14:33 | 2025-11-14
ترامب يجري اتصالات مع تايلاند وكمبوديا وماليزيا لتهدئة النزاع على الحدود
13:24 | 2025-11-14
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
13:20 | 2025-11-14
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
12:40 | 2025-11-14
اتصال بين عبدالله بن زايد وماركو روبيو لمناقشة التطورات الإقليمية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24