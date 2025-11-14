Advertisement

عربي-دولي

آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق

Lebanon 24
14-11-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1442342-638987599162599671.webp
Doc-P-1442342-638987599162599671.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا" أن "العاصمة السورية دمشق تعرّضت لاعتداء تمثّل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".
Advertisement

وأشارت إلى أنّها "لن نتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هجوم المزة وسنتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة".

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن دوي انفجار سمع في منطقة المزة، ويجري التحقق من طبيعته، فيما نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني أن الانفجار ناجم عن "هجوم نفذه مجهولون استهدف منزلا في المنطقة".

وأوضحت بعض التقارير أن 3 انفجارات هزت منطقة المزة الحساسة التي تضم العديد من المنشآت الأمنية والعسكرية، مما يجعلها هدفا محتملا للعديد من الهجمات.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن هناك انتشارا أمنيا كثيفا في حي المزة بدمشق.
مواضيع ذات صلة
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
lebanon 24
15/11/2025 03:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الذهب والليرة السورية.. هذا آخر ما كُشف
lebanon 24
15/11/2025 03:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
3 انفجارات تهز منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
15/11/2025 03:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2025 03:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الإعلام والاتصال

وزارة الدفاع السورية

إدارة الإعلام

وزارة الدفاع

حي المزة

كاتيوشا

باريت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:03 | 2025-11-14
15:04 | 2025-11-14
14:33 | 2025-11-14
13:24 | 2025-11-14
13:20 | 2025-11-14
12:40 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24