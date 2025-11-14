آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق

Advertisement

وأشارت إلى أنّها "لن نتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هجوم المزة وسنتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة".وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن دوي انفجار سمع في منطقة المزة، ويجري التحقق من طبيعته، فيما نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني أن الانفجار ناجم عن "هجوم نفذه مجهولون استهدف منزلا في المنطقة".وأوضحت بعض التقارير أن 3 انفجارات هزت منطقة المزة الحساسة التي تضم العديد من المنشآت الأمنية والعسكرية، مما يجعلها هدفا محتملا للعديد من الهجمات.كما ذكرت وسائل إعلام أن هناك انتشارا أمنيا كثيفا في بدمشق.