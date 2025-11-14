Advertisement

عربي-دولي

أميركا ستجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى.. هذا ما كشفه ترامب

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:04
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستجري اختبارات على أسلحة نووية كغيرها من الدول، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الخطط تتضمن تفجير رأس نووي.
وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" خلال توجهه اليوم السبت إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "لا أريد أن أخبركم بذلك، لكننا سنجري تجارب نووية كغيرنا من الدول".

وأمر ترامب الشهر الماضي الجيش الأميركي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية فورا بعد توقف دام 33 عاما، وأعلن ذلك بشكل مفاجئ على منصة "تروث سوشيال" في أثناء توجهه على متن طائرة هليكوبتر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور جلسة مفاوضات تجارية في بوسان بكوريا الجنوبية.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من أن موسكو ستجري تجارب نووية في حال أقدمت أي قوة نووية أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة.

وصرّح لافروف بأن روسيا مستعدة لمناقشة مخاوف الولايات المتحدة بشأن ما تسميه واشنطن "أنشطة مشبوهة تحت الأرض"، مضيفا أن موسكو قلقة من التصريحات الأميركية التي تشير إلى إمكانية استخدام التجارب النووية لأغراض جيوسياسية.

وفيما يتعلق بخلافه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال ترامب إنه سيتخذ إجراء قضائيا ضدها خلال الأيام المقبلة، ويطالبها بتعويض يصل إلى خمسة مليارات دولار بسبب توليف مضلل لأحد خطاباته.

وتابع ترامب قائلا: "لم اتحدث إلى رئيس وزراء بريطانيا بشأن (بي بي سي) لكنني سأتصل به في وقت لاحق".
 
