عربي-دولي

ترامب يدعو لفتح تحقيق في صلات إبستين وبيل كلينتون.. اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
15-11-2025 | 00:27
Doc-P-1442412-638987889009771370.webp
Doc-P-1442412-638987889009771370.webp photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيحض وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق في صلات بين الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي، والرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون.
وبعدما أدى نشر نواب ديمقراطيين الأربعاء رسالة إلكترونية تعود إلى العام 2019 منسوبة لإبستين وتطرح تساؤلات جديدة حول صلاته مع ترامب، طلب الرئيس الأميركي فتح تحقيق في القضية مع مصرف جيه بي مورغان تشيس والرئيس الأسبق لـ"جامعة هارفرد" لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون.
واتهم الرئيس الجمهوري خصوماً ديمقراطيين بـ"استخدام خديعة إبستين" لصرف الانتباه عن تسوية أبرمها الحزب مؤخراً لوضع حد لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وقال إن الفضيحة تشمل "ديمقراطيين وليس جمهوريين".

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إنه "لا يعرف شيئاً" عن رسالة بريد إلكتروني لإبستين تشير إلى علمه بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.

وأضاف: "كانت علاقتي بجيفري إبستين سيئة للغاية لسنوات عديدة".
 
