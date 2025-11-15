20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يدعو لفتح تحقيق في صلات إبستين وبيل كلينتون.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
15-11-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إنه سيحض
وزارة العدل
ومكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق في صلات بين الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي، والرئيس
الديمقراطي
الأسبق بيل كلينتون.
Advertisement
وبعدما أدى نشر نواب ديمقراطيين الأربعاء رسالة إلكترونية تعود إلى العام 2019 منسوبة لإبستين وتطرح تساؤلات جديدة حول صلاته مع
ترامب
، طلب الرئيس الأميركي فتح تحقيق في القضية مع مصرف جيه بي مورغان تشيس والرئيس الأسبق لـ"جامعة هارفرد" لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون.
واتهم الرئيس
الجمهوري
خصوماً ديمقراطيين بـ"استخدام خديعة إبستين" لصرف الانتباه عن تسوية أبرمها الحزب مؤخراً لوضع حد لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وقال إن الفضيحة تشمل "ديمقراطيين وليس جمهوريين".
وقال ترامب للصحافيين
على متن الطائرة
الرئاسية خلال توجهه إلى
فلوريدا
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إنه "لا يعرف شيئاً" عن رسالة بريد إلكتروني لإبستين تشير إلى علمه بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.
وأضاف: "كانت علاقتي بجيفري إبستين سيئة للغاية لسنوات عديدة".
مواضيع ذات صلة
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
15/11/2025 10:26:07
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه
15/11/2025 10:26:07
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق دولي مستقل في ما يجري بالفاشر
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق دولي مستقل في ما يجري بالفاشر
15/11/2025 10:26:07
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدعو إلى تحقيق عاجل في مجازر المسيحيين بنيجيريا
Lebanon 24
ترامب يدعو إلى تحقيق عاجل في مجازر المسيحيين بنيجيريا
15/11/2025 10:26:07
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن الطائرة
مكتب التحقيقات
دونالد ترامب
مكتب التحقيق
وزارة العدل
الديمقراطي
الجمهوري
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
03:19 | 2025-11-15
15/11/2025 03:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
03:15 | 2025-11-15
15/11/2025 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
Lebanon 24
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
02:53 | 2025-11-15
15/11/2025 02:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
02:50 | 2025-11-15
15/11/2025 02:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
Lebanon 24
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
02:42 | 2025-11-15
15/11/2025 02:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-11-15
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
03:15 | 2025-11-15
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
02:53 | 2025-11-15
غموض بشأن قرار ترامب تجاه فنزويلا
02:50 | 2025-11-15
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
02:42 | 2025-11-15
معارك طاحنة بالجبهات بين روسيا وأوكرانيا.. وحرب المسيرات مستمرة
02:26 | 2025-11-15
"خطة سرية" لإنقاذ نتنياهو في حال خسارته الانتخابات.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24