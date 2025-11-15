ترامب يدعو لفتح تحقيق في صلات إبستين وبيل كلينتون.. اليكم القصة كاملة



وبعدما أدى نشر نواب ديمقراطيين الأربعاء رسالة إلكترونية تعود إلى العام 2019 منسوبة لإبستين وتطرح تساؤلات جديدة حول صلاته مع ، طلب الرئيس الأميركي فتح تحقيق في القضية مع مصرف جيه بي مورغان تشيس والرئيس الأسبق لـ"جامعة هارفرد" لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون. قال الرئيس الأميركي ، إنه سيحض ومكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق في صلات بين الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي، والرئيس الأسبق بيل كلينتون.وبعدما أدى نشر نواب ديمقراطيين الأربعاء رسالة إلكترونية تعود إلى العام 2019 منسوبة لإبستين وتطرح تساؤلات جديدة حول صلاته مع ، طلب الرئيس الأميركي فتح تحقيق في القضية مع مصرف جيه بي مورغان تشيس والرئيس الأسبق لـ"جامعة هارفرد" لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون.

واتهم الرئيس خصوماً ديمقراطيين بـ"استخدام خديعة إبستين" لصرف الانتباه عن تسوية أبرمها الحزب مؤخراً لوضع حد لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وقال إن الفضيحة تشمل "ديمقراطيين وليس جمهوريين".



وقال ترامب للصحافيين الرئاسية خلال توجهه إلى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إنه "لا يعرف شيئاً" عن رسالة بريد إلكتروني لإبستين تشير إلى علمه بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.



وأضاف: "كانت علاقتي بجيفري إبستين سيئة للغاية لسنوات عديدة".