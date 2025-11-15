Advertisement

عربي-دولي

قاضية اتحادية تمنع ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-11-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1442413-638987891843659307.webp
Doc-P-1442413-638987891843659307.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت قاضية اتحادية بإصدار حكم يتعلق بالتمويل الحكومي لجامعة كاليفورنيا.
Advertisement

وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنها قطع التمويل الاتحادي عن جامعة كاليفورنيا على الفور، أو إصدار غرامات ضد نظام الجامعة بسبب مزاعم تتعلق بسماحها بمعاداة السامية وأشكال أخرى من التمييز.

والحكم الصادر عن القاضية عبارة عن أمر قضائي أولي طلبته النقابات العمالية ومجموعات أخرى تمثل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين في جامعة كاليفورنيا.

وتقول النقابات في الدعوى القضائية إن الإدارة تستخدم قطع التمويل، والتهديد بالخفض، لإسكات وجهات النظر المعارضة في جامعة كاليفورنيا في انتهاك للدستور والقانون الاتحادي.

وقد انتقد الرئيس ترامب كليات النخبة ووصفها بأنها "يسارية متطرفة ومعادية للسامية".

وفي أيلول الماضي، قالت جامعة كاليفورنيا إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إدارة الرئيس ترامب كجزء من تحقيق فيدرالي في "وقائع مزعومة لمعاداة السامية"، وسط حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المؤسسات التعليمية.

وقال مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا وقتها إن المؤسسة تخضع لإشراف الأجهزة الفيدرالية وأجهزة الولاية، وإن الحرم الجامعي مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي "يتلقى بشكل دوري طلبات وثائق تتعلق بعمليات تدقيق حكومية أو مراجعات للامتثال أو تحقيقات".

وطالب ترامب جامعة كاليفورنيا في آب الماضي بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار على خلفية طريقة استجابتها للتظاهرات الطلابية المتعلقة بحرب غزة عام 2024.


مواضيع ذات صلة
طالبان تمنع أكثر من 670 كتاباً في جامعات أفغانستان
lebanon 24
15/11/2025 10:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم للقاضيين أبو شقرا وبركات.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
15/11/2025 10:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاضية أميركية تقف في وجه ترامب: ليس هناك تمرّد
lebanon 24
15/11/2025 10:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك عدد من الدول الغنية جدا ستتولى عملية التمويل في غزة
lebanon 24
15/11/2025 10:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

كاليفورنيا

الفيدرالي

المعارضة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:19 | 2025-11-15
03:15 | 2025-11-15
02:53 | 2025-11-15
02:50 | 2025-11-15
02:42 | 2025-11-15
02:26 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24