في كشمير الهندية.. مقتل 9 في مركز للشرطة

قالت مصادر بالشرطة إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 29 عندما انفجرت كمية كبيرة من المتفجرات في في الجزء الخاضع للهند من إقليم ، وذلك بعد أيام من انفجار سيارة في أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.وكان قد تم ضبط هذه المتفجرات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام.وأضافت المصادر التي طلبت عدم هويتها أن معظم القتلى من رجال الشرطة بمن في ذلك خبراء الذين كانوا يفحصون المتفجرات.وأكدت المصادر أن بعض المصابين في حالة خطيرة مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.