عربي-دولي

في كشمير الهندية.. مقتل 9 في مركز للشرطة

Lebanon 24
15-11-2025 | 00:46
قالت مصادر بالشرطة إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 29 عندما انفجرت كمية كبيرة من المتفجرات في مركز للشرطة في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، وذلك بعد أيام من انفجار سيارة في نيودلهي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.
وكان قد تم ضبط هذه المتفجرات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن معظم القتلى من رجال الشرطة بمن في ذلك خبراء الطب الشرعي الذين كانوا يفحصون المتفجرات.

وأكدت المصادر أن بعض المصابين في حالة خطيرة مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.
