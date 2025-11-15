20
عربي-دولي
بعد نشر صور الاقمار الاصطناعية.. روبيو يشدد على وقف النار بالسودان
Lebanon 24
15-11-2025
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر مرصد جامعة ييل الأميركية، صورا لأربعة مواقع جديدة، حولتها قوات الدعم السريع لمقابر جماعية في مدينة الفاشر السودانية.
وفي السياق، أكد
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره
الإماراتي
الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية وقف إطلاق النار في
السودان
لأغراض إنسانية.
هذا وكان روبيو قد شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، مشيراً إلى سعي
واشنطن
لإنهاء القتال والضغط على طرفي النزاع.
من جهته
، أعلن رئيس مجلس السيادة
قائد الجيش
،
عبد الفتاح
البرهان، التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية
الجزيرة
معتبرا أن نهاية المعركة ستكون في دارفور وداعيا كل من يقدر على حمل السلاح للالتحاق بالجيش.
وقال البرهان إن القتال سيتواصل حتى
القضاء
على قوات الدعم السريع والاقتصاص منها، مضيفا أن الجيش لن يعقد أي هدنة مع ما وصفه بالتمرد وأن تجميع من وصفهم بالمتمردين في مكان واحد ووضع السلاح هو شرط أساسي لأي تفاوض. وقال البرهان إنه لا مكان للدعم السريع ولا لمن ساعدهم في السودان.
تحقيق أممي بالانتهاكات
وأمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل بعثة تحقيق لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظائع بالفاشر وجلبهم للعدالة. وتبنى المجلس قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في الفاشر وتحديدهم كلما أمكن.
