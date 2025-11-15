بعد نشر صور الاقمار الاصطناعية.. روبيو يشدد على وقف النار بالسودان

نشر مرصد جامعة ييل الأميركية، صورا لأربعة مواقع جديدة، حولتها قوات الدعم السريع لمقابر جماعية في مدينة الفاشر السودانية.



وفي السياق، أكد الأميركي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية وقف إطلاق النار في لأغراض إنسانية.

هذا وكان روبيو قد شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، مشيراً إلى سعي لإنهاء القتال والضغط على طرفي النزاع.



، أعلن رئيس مجلس السيادة ، البرهان، التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية معتبرا أن نهاية المعركة ستكون في دارفور وداعيا كل من يقدر على حمل السلاح للالتحاق بالجيش.



وقال البرهان إن القتال سيتواصل حتى على قوات الدعم السريع والاقتصاص منها، مضيفا أن الجيش لن يعقد أي هدنة مع ما وصفه بالتمرد وأن تجميع من وصفهم بالمتمردين في مكان واحد ووضع السلاح هو شرط أساسي لأي تفاوض. وقال البرهان إنه لا مكان للدعم السريع ولا لمن ساعدهم في السودان.



تحقيق أممي بالانتهاكات

وأمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل بعثة تحقيق لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظائع بالفاشر وجلبهم للعدالة. وتبنى المجلس قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في الفاشر وتحديدهم كلما أمكن.