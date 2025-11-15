Advertisement

عربي-دولي

الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان

Lebanon 24
15-11-2025 | 02:50
دعت الصين رعاياها إلى تجنّب السفر إلى اليابان، في ظل توتر دبلوماسي أثارته تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.
وكانت تاكايتشي التي أصبحت الشهر الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، أبلغت البرلمان في السابع من نوفمبر بأن طوكيو قد ترد عسكرياً على أي استخدام للقوة ضد جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتبادل البلدان الانتقادات بشأن هذه المسألة. والجمعة، أعلنت بكين أنها استدعت السفير الياباني لديها للاحتجاج، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني إثر منشور "غير لائق" نشره القنصل العام الصيني في أوساكا على الإنترنت، قبل أن يحذفه.
