الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان

دعت رعاياها إلى تجنّب السفر إلى ، في ظل توتر أثارته تصريحات لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.وكانت تاكايتشي التي أصبحت الشهر الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، أبلغت في السابع من نوفمبر بأن قد ترد عسكرياً على أي استخدام للقوة ضد تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.وتبادل البلدان الانتقادات بشأن هذه المسألة. والجمعة، أعلنت أنها استدعت السفير الياباني لديها للاحتجاج، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني إثر منشور "غير لائق" نشره الصيني في أوساكا على الإنترنت، قبل أن يحذفه.