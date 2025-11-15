Advertisement

عربي-دولي

شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:19
قالت السلطات الأميركية إن مركبتين تابعتين لقوات إنفاذ القانون تحطمتا في ولاية تينيسي، ليل الجمعة، أثناء دعم موكب نائب الرئيس جيه دي فانس، مما أدى إلى نقل ضابط شرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.
وقالت المدينة في بيان إن الحادث الذي وقع في ماريفيل، على بعد نحو 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب نوكسفيل، تعرض له جندي بالولاية وضابط يستقل دراجة نارية من إدارة شرطة ماريفيل.

وتم نقل الرجلين إلى المستشفى. ولم ينشر المسؤولون على الفور معلومات حول حالة الجندي.
