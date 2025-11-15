20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أثناء دعم موكب نائب الرئيس الأميركي.. إصابة ضابط شرطة وحالته حرجة
Lebanon 24
15-11-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الأميركية ان مركبتين تابعتين لقوات إنفاذ القانون تحطمتا في ولاية تينيسي ليل الجمعة أثناء دعم موكب
نائب الرئيس
جيه دي
فانس
، ما أدى إلى نقل ضابط شرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.
Advertisement
وقالت المدينة في بيان إن الحادث الذي وقع في ماريفيل، على بعد نحو 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب نوكسفيل، تعرض له جندي بالولاية وضابط يستقل دراجة نارية من إدارة شرطة ماريفيل.
وتم نقل الرجلين إلى المستشفى. ولم ينشر المسؤولون على الفور معلومات حول حالة الجندي.
وقالت كاثرين
بيرس
، العميلة المقيمة بجهاز الخدمة السرية الأميركية والمسؤولة في نوكسفيل، إن الجهاز يراقب الوضع عن كثب.
وقالت في بيان "إن سلامة وحركة الأشخاص الذين نحميهم لم تتأثر بهذا الحادث".
وبدأت دورية
الطريق السريع
في تينيسي التحقيق في الحادث.
مواضيع ذات صلة
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
شرطي اميركي في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث.. اليكم ما جرى
15/11/2025 13:07:08
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
Lebanon 24
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
15/11/2025 13:07:08
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم في حالة حرجة... إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
أحدهم في حالة حرجة... إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة
15/11/2025 13:07:08
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن الشرطة الإندونيسية: إصابة 54 شخصًا في انفجار بمسجد بالعاصمة جاكرتا أثناء صلاة الجمعة
Lebanon 24
رويترز عن الشرطة الإندونيسية: إصابة 54 شخصًا في انفجار بمسجد بالعاصمة جاكرتا أثناء صلاة الجمعة
15/11/2025 13:07:08
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الطريق السريع
نائب الرئيس
نائب ال
سي ال
فانس
بيرس
حميه
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تبادل تهديدات... التوتّر يزداد بين الصين واليابان
Lebanon 24
تبادل تهديدات... التوتّر يزداد بين الصين واليابان
06:00 | 2025-11-15
15/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تكشف عن لغز عمرها 80 عاماً.. ترامب أمرَ بذلك!
Lebanon 24
أميركا تكشف عن لغز عمرها 80 عاماً.. ترامب أمرَ بذلك!
05:48 | 2025-11-15
15/11/2025 05:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة
Lebanon 24
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة
05:16 | 2025-11-15
15/11/2025 05:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "فضيحة إبستين".. ترامب يسعى لتحويل الإنتباه إلى بيل كلينتون!
Lebanon 24
بسبب "فضيحة إبستين".. ترامب يسعى لتحويل الإنتباه إلى بيل كلينتون!
04:46 | 2025-11-15
15/11/2025 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحة صينية خارقة.. "دعاية" لـ"قدرات عسكرية هائلة"!
Lebanon 24
أسلحة صينية خارقة.. "دعاية" لـ"قدرات عسكرية هائلة"!
04:44 | 2025-11-15
15/11/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2025-11-15
تبادل تهديدات... التوتّر يزداد بين الصين واليابان
05:48 | 2025-11-15
أميركا تكشف عن لغز عمرها 80 عاماً.. ترامب أمرَ بذلك!
05:16 | 2025-11-15
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة
04:46 | 2025-11-15
بسبب "فضيحة إبستين".. ترامب يسعى لتحويل الإنتباه إلى بيل كلينتون!
04:44 | 2025-11-15
أسلحة صينية خارقة.. "دعاية" لـ"قدرات عسكرية هائلة"!
04:41 | 2025-11-15
جنوب الأُبيض.. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقة كازقيل
فيديو
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 13:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24