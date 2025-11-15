Advertisement

عربي-دولي

إرسال مفتشين لإيران.. هذا ما كشفه دبلوماسيون

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1442503-638988035726563594.webp
Doc-P-1442503-638988035726563594.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاهلت إيران الدعوات الدولية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بحسب دبلوماسيين لوكالة "بلومبيرغ".
Advertisement

وكشفت مصادر الوكالة عن إعداد دول غربية أوامر جديدة للسماح لمفتشي الوكالة الدولية لتحديد وضع مخزون إيران النووي، وهو موضوع اجتماع سيُعقد خلال أيام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت قبل أيام أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران لم تستأنف بالكامل، مشيرة إلى أن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير.

وأضافت الوكالة في تقرير سري صدر الأربعاء، أن إيران لم تسمح بعد لمفتشيها بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مؤكدة أن التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "متأخر منذ فترة طويلة".

وجاء في التقرير الموجّه إلى الدول الأعضاء، أن "عدم حصول الوكالة على إمكانية الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق منها متأخرة منذ فترة طويلة"، مشددة على أنه "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة من إجراء هذا التحقق في أقرب وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
مواضيع ذات صلة
مفتشون من وكالة الطاقة الذرية زاروا عدة منشآت نووية.. هذا ما كشفته طهران
lebanon 24
15/11/2025 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أولويات ترامب في غزة؟ هذا ما كشفه وزير الخارجية
lebanon 24
15/11/2025 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تشكيل قوة لإرسالها إلى غزة.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
lebanon 24
15/11/2025 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. دبلوماسيّ يكشف فحواها
lebanon 24
15/11/2025 19:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الولايات المتحدة

الوكالة الدولية

الدول الأعضاء

دبلوماسي

منذ فترة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-11-15
12:00 | 2025-11-15
11:54 | 2025-11-15
11:45 | 2025-11-15
11:42 | 2025-11-15
11:37 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24