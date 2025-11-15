إرسال مفتشين لإيران.. هذا ما كشفه دبلوماسيون



وكشفت مصادر الوكالة عن إعداد دول غربية أوامر جديدة للسماح لمفتشي لتحديد وضع مخزون إيران ، وهو موضوع اجتماع سيُعقد خلال أيام في الذرية. تجاهلت الدعوات الدولية للتعاون مع واستئناف المحادثات النووية مع بحسب دبلوماسيين لوكالة "بلومبيرغ".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت قبل أيام أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران لم تستأنف بالكامل، مشيرة إلى أن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير.



وأضافت الوكالة في تقرير سري صدر الأربعاء، أن إيران لم تسمح بعد لمفتشيها بدخول المواقع النووية التي قصفتها والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مؤكدة أن التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "متأخر طويلة".



وجاء في التقرير الموجّه إلى ، أن "عدم حصول الوكالة على إمكانية الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق منها متأخرة منذ فترة طويلة"، مشددة على أنه "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة من إجراء هذا التحقق في أقرب وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة .