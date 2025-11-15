Advertisement

عربي-دولي

جنوب الأُبيض.. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقة كازقيل

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:41
استعاد  الجيش السوداني السيطرة على منطقة كازقيل (40 كلم) جنوبي مدينة الأُبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على كازقيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

ودخلت قوات الجيش السوداني منطقة "أم دم حاج أحمد" بولاية شمال كردفان، التي دخلتها قوات الدعم السريع مؤخراً ونزح معظم السكان منها.
قوات الدعم السريع

شمال كردفان

السودان

سوداني

بولا

لايت

