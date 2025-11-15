جنوب الأُبيض.. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقة كازقيل

Advertisement

استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة كازقيل (40 كلم) جنوبي مدينة الأُبيض حاضرة ولاية .وكانت قد سيطرت على كازقيل خلال الأشهر القليلة الماضية.ودخلت قوات الجيش السوداني منطقة "أم دم حاج أحمد" بولاية شمال كردفان، التي دخلتها قوات الدعم السريع مؤخراً ونزح معظم السكان منها.