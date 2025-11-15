Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تجهّز خطة لاستئناف القتال بغزة.. تقرير يكشف ما يبحث في الكواليس

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:00
كتب موقع "سكاي نيوز عربية": أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة التي تعمل الإدارة الأميركية على دفعها قدما في مجلس الأمن.
وذكرت الهيئة أن واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها.

وبحسب التقرير، فإن مسودة الاقتراح الأميركي لمجلس الأمن تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.
ومع ذلك، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلاً يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح حماس إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الفلسطينية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

السعودية

