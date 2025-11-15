20
عربي-دولي
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة
Lebanon 24
15-11-2025
|
05:16
A-
A+
أشارت
وكالة الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
"أونروا"، الى ان "الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في
قطاع غزة
، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك
الخيام
المؤقتة"، بحسب
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا".
وأضافت الوكالة في بيان، اليوم السبت: "الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان".
وحذرت الوكالة، من أن المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة حاليا سيكون له تداعيات كارثية على
النازحين
في القطاع.
وأكدت الأونروا "وجود تحركات دولية لمحاولة الضغط على
إسرائيل
لإجبارها على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
