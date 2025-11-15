الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة

Advertisement

أشارت لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، الى ان "الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في ، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك المؤقتة"، بحسب "وفا".وأضافت الوكالة في بيان، اليوم السبت: "الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان".وحذرت الوكالة، من أن المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة حاليا سيكون له تداعيات كارثية على في القطاع.وأكدت الأونروا "وجود تحركات دولية لمحاولة الضغط على لإجبارها على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".