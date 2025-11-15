Advertisement

عربي-دولي

تبادل تهديدات... التوتّر يزداد بين الصين واليابان

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:00
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الصين حذّرت مواطنيها من السفر إلى اليابان، في تصعيد جديد للاحتجاج على تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي بشأن تايوان.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الجمعة إن التصريحات "الاستفزازية بشأن تايوان" أدّت إلى "إلحاق ضرر إضافي بأجواء التفاعل بين الشعبين، وسببت مخاطر إضافية على أمن المواطنين الصينيين في اليابان".

وأضافت أن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية "تنصح المواطنين الصينيين بالامتناع عن زيارة اليابان في الوقت الراهن".

ويأتي هذا الإجراء في خضم خلاف مستمر منذ نحو أسبوع، بعد أن صرّحت تاكائيتشي داخل البرلمان بأن أي هجوم صيني على تايوان سيُعتبر "تهديدًا لبقاء اليابان"، ما قد يبرّر ردًّا عسكريًا من طوكيو.
 
وتعدّ تايوان أكثر القضايا حساسية في علاقات الصين الخارجية، إذ تراها بكين جزءًا من أراضيها وتتعهد بإعادتها إلى سيادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي خطوة منفصلة، حذّرت وزارة الدفاع الصينية من أن اليابان ستتعرّض لـ"هزيمة ساحقة" إذا تدخلت عسكريًا في مضيق تايوان.

وترافق التصعيد مع احتجاجات رسمية متبادلة، إذ استدعت طوكيو السفير الصيني للاحتجاج على تصريحات قنصل الصين في أوساكا، شيو جيان، الذي نشر تعليقًا على منصة "إكس" قال فيه إن "العُنق الذي يتدخل فيما لا يعنيه يجب قطعه"، قبل أن يُحذف المنشور.

من جهتها، استدعت بكين السفير الياباني احتجاجا على تصريحات تاكائيتشي، معتبرة أنها "ألحقت ضررا سياسيا كبيرا بأساس العلاقات الثنائية".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن تصريحات تاكائيتشي لا تستوجب التراجع عنها، موضحة أنها جاءت ضمن نقاش حول "وضع يهدد الوجود".

فيما شدد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران أساسيان لأمن اليابان وللاستقرار الدولي".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24