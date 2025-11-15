أميركا تكشف عن لغز عمرها 80 عاماً.. ترامب أمرَ بذلك!

أفرج الأرشيف الوطني الأميركي، أمس الجمعة، عن مجموعة سجلات مرتبطة باختفاء الطيارة الشهيرة أميليا إيرهارت عام 1937 فوق المحيط الهادي، وذلك تنفيذاً لأمر الرئيس الأميركي برفع السرية عن جميع هذه السجلات التي تحتفظ بها الحكومة وإخراجها إلى النور.

Advertisement



وأعلنت مديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد، الإفراج عن 4624 صفحة من الوثائق تشمل دفاتر سجلات السفن العسكرية الأميركية المشاركة في عمليات البحث الجوي والبحري عن إيرهارت.





وشوهدت إيرهارت وملاحها فريد نونان آخر مرة وهي تقلع بطائرتها لوكهيد إلكترا ذات المحركين في الثاني من 1937 من بابوا غينيا الجديدة متجهة إلى هاولاند، على بعد نحو أربعة آلاف كيلومتر، خلال محاولتها للتحليق حول العالم.