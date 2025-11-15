Advertisement

عربي-دولي

بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن المسجد الأقصى... وفاة الشيخ عبد العظيم سلهب عن 79 عاماً

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:05
توفي الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن المسجد الأقصى والقدس الشريف.
ونعت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس الشيخ سلهب، واصفة إياه بـ"أحد أبرز علماء القدس ورجالاتها الأوفياء، الذي كرس حياته لخدمة المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية". (عربي 21)
الشؤون الإسلامية

عبد العظيم سلهب

المسجد الأقصى

دائرة الأوقاف

مجلس الأوقاف

خدمة المدينة

عبد العظيم

الشيخ عبد

