بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن المسجد الأقصى... وفاة الشيخ عبد العظيم سلهب عن 79 عاماً

Advertisement

توفي الشيخ رئيس والشؤون الإسلامية في ، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن والقدس الشريف.ونعت والشؤون الإسلامية في القدس الشيخ سلهب، واصفة إياه بـ"أحد أبرز علماء القدس ورجالاتها الأوفياء، الذي كرس حياته لخدمة المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية". (عربي 21)