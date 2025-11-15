20
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن المسجد الأقصى... وفاة الشيخ عبد العظيم سلهب عن 79 عاماً
Lebanon 24
15-11-2025
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الشيخ
عبد العظيم سلهب
رئيس
مجلس الأوقاف
والشؤون الإسلامية في
القدس
، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد مسيرة حافلة بالدفاع عن
المسجد الأقصى
والقدس الشريف.
Advertisement
ونعت
دائرة الأوقاف
والشؤون الإسلامية في القدس الشيخ سلهب، واصفة إياه بـ"أحد أبرز علماء القدس ورجالاتها الأوفياء، الذي كرس حياته لخدمة المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية". (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
مصادر للجزيرة: 6939 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي بزيادة 24% عن الأعوام السابقة
Lebanon 24
مصادر للجزيرة: 6939 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي بزيادة 24% عن الأعوام السابقة
15/11/2025 19:28:53
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (العربية)
Lebanon 24
وفاة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (العربية)
15/11/2025 19:28:53
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: أسقطنا 79 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت أراضينا الليلة الماضية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: أسقطنا 79 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت أراضينا الليلة الماضية
15/11/2025 19:28:53
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 79 عامًا.. انطلاقة مشروع قانون العمل الجديد
Lebanon 24
بعد 79 عامًا.. انطلاقة مشروع قانون العمل الجديد
15/11/2025 19:28:53
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الإسلامية
عبد العظيم سلهب
المسجد الأقصى
دائرة الأوقاف
مجلس الأوقاف
خدمة المدينة
عبد العظيم
الشيخ عبد
تابع
قد يعجبك أيضاً
إخلاء وتوقف البث.. إنذار بوجود قنبلة أمام محطة تلفزيونية فرنسية
Lebanon 24
إخلاء وتوقف البث.. إنذار بوجود قنبلة أمام محطة تلفزيونية فرنسية
12:05 | 2025-11-15
15/11/2025 12:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طبول الحرب تقرع.. هذا ما تقوم به إيران!
Lebanon 24
طبول الحرب تقرع.. هذا ما تقوم به إيران!
12:00 | 2025-11-15
15/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية.. قضية احتيال بـ"مليون دولار" وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
في دولة عربية.. قضية احتيال بـ"مليون دولار" وهذه تفاصيلها
11:54 | 2025-11-15
15/11/2025 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تفاصيل صغيرة تكشف أين يقيم بوتين منذ بدء الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
بالصور.. تفاصيل صغيرة تكشف أين يقيم بوتين منذ بدء الحرب الأوكرانية
11:45 | 2025-11-15
15/11/2025 11:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
استهدف الجيش.. كمين لـ"داعش" شمال شرقي نيجيريا
Lebanon 24
استهدف الجيش.. كمين لـ"داعش" شمال شرقي نيجيريا
11:42 | 2025-11-15
15/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:05 | 2025-11-15
إخلاء وتوقف البث.. إنذار بوجود قنبلة أمام محطة تلفزيونية فرنسية
12:00 | 2025-11-15
طبول الحرب تقرع.. هذا ما تقوم به إيران!
11:54 | 2025-11-15
في دولة عربية.. قضية احتيال بـ"مليون دولار" وهذه تفاصيلها
11:45 | 2025-11-15
بالصور.. تفاصيل صغيرة تكشف أين يقيم بوتين منذ بدء الحرب الأوكرانية
11:42 | 2025-11-15
استهدف الجيش.. كمين لـ"داعش" شمال شرقي نيجيريا
11:37 | 2025-11-15
لضرب قوارب المخدرات.. صحيفة أميركية تكشف عن "مذكرة سرّية"
فيديو
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 19:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24