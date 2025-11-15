مصر تُعلن عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس"

Advertisement

أعلنت عن بدء إنتاج الطبيعي من حقل "غرب " في بعد ربط أول بئر بالشبكة القومية للغاز بمعدل إنتاج يومي يقترب من 45 مليون قدم مكعب.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جارٍ على قدم وساق لربط بئرين إضافيتين قبل نهاية العام، ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يوميًا مطلع العام الجديد 2026. (روسيا اليوم)