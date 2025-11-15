Advertisement

إقتصاد

مصر تُعلن عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس"

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:12
أعلنت وزارة البترول المصرية عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس" في البحر المتوسط بعد ربط أول بئر بالشبكة القومية للغاز بمعدل إنتاج يومي يقترب من 45 مليون قدم مكعب.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم فؤاد أن العمل جارٍ على قدم وساق لربط بئرين إضافيتين قبل نهاية العام، ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يوميًا مطلع العام الجديد 2026. (روسيا اليوم)
