عربي-دولي
عن عملية توقيف ناقلة نفط في خليج عمان.. بيان من الحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
15-11-2025
|
07:54
photos
أعلنت القوة البحرية بالحرس الثوري
الإيراني
أن قيامها بتوقيف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه خليج عمان أمس الجمعة جاء بقرار قضائي وفي إطار "صيانة مصالح وثروات الشعب الإيراني".
وقالت بحرية
الحرس الثوري
في بيان اليوم السبت إن عناصر الوحدات السريعة التابعة لها، وبعد صدور أمر قضائي بتوقيف شحنة إحدى ناقلات
النفط
التي تحمل الاسم التجاري "تالارا" Talara ، قاموا عند الساعة 7:30 من صباح أمس برصد تحركاتها ثم تعقبها وتوقيفها جنوب سواحل منطقة مكران.
وحسب البيان، فإن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية ومتجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها
صباح اليوم
إلى المرسى المخصص لإجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات.
وأضافت بحرية الحرس الثوري أن هذه العملية، التي نفذت "في إطار الواجبات القانونية وحفظ المصالح والثروات الوطنية للجمهورية الإسلامية
الإيرانية
وبأمر من الجهات القضائية وقد تمت بنجاح.
وأشار البيان إلى أن تقديم المعلومات الدقيقة رهن بالانتهاء من الفحص الكامل للشحنة وتفتيش الناقلة ومستنداتها، وهو ما أظهر بالفعل "مخالفة الناقلة لقيامها بنقل حمولة غير قانونية". (روسيا اليوم)
