صحة

فيروس قاتل قد ينتشر... وتحذير عاجل من منظمّة الصحة العالميّة

Lebanon 24
15-11-2025 | 08:41
ذكرت "العربية" أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم السبت إصابة تسعة أشخاص في إثيوبيا بفيروس ماربورغ المحتمل أن يكون قاتلا، في أعقاب تأكيد من وزارة الصحة في الدولة الأفريقية.
وفيروس ماربورغ هو أحد أخطر مسببات الأمراض المعروفة، حيث يتسبب في مرض غالبا ما يكون مميتا. وبالإضافة إلى حمى شديدة وصداع حاد وآلام في العضلات، فإن الكثير من المرضى يعانون من نزيف حاد في غضون أسبوع.
 
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ليس هناك حاليا أي أدوية معتمدة للعلاج الفعال أو لقاحات للحماية ضد المرض.

والتفشي في إثيوبيا هو "الأول من نوعه في البلاد"،طبقا للمنظمة.
 
غير أن هناك العديد من الحالات في دول أخرى في شرق أفريقيا مؤخرا وتشير التحاليل الجينية إلى أنها نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى المنطقة لمكافحة تفشي مثل هذه الحمى النزفية الفيروسية، طبقا لبيان صادر مساء أمس الجمعة.
