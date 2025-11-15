Advertisement

إندونيسيا تتخلص من أطنان من الروبيان الملوث بمادة مشعة

15-11-2025 | 09:24
أحرقت فرقة عمل إندونيسية خاصة بتفقد التلوث بمادة السيزيوم-137 المشعة، 7.5 طن من الروبيان، الملوث بالمادة المشعة.

وأظهرت نتائج اختبار الروبيان، المعبأ في 494 من الصناديق الموزعة على حاويتين، وجود تلوث بالسيزيوم-137، على العبوة الخارجية.
وأجرت وكالة تنظيم الطاقة النووية الاختبارات، وكشفت عن مستويات إشعاعية بلغت 10.8 بيكريل لكل كيلوغرام، أقل بكثير من عتبة 100 بيكريل لكل كيلوغرام التي تعتبر آمنة لإطلاقها في البيئة. (العربية)
