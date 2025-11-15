عبدالعاطي: لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان



Advertisement

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم بين الوزير عبدالعاطي ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، وفق بيان للخارجية . أكد المصري بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة وسيادته واستقراره.جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم بين الوزير عبدالعاطي ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، وفق بيان للخارجية .

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أشار الوزير عبدالعاطي إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، وأدان وزير الخارجية الفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر، داعياً إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية.



كما شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية تنفيذ بيان الرباعية حول السودان بكافة بنوده، بما في ذلك تحقيق هدنة إنسانية شاملة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية مستدامة تضمن وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية.

وتناول الاتصال الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث أكد الوزير عبدالعاطي استعداد مصر للانخراط في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة للنزاع في شرق الكونغو ، مشيراً إلى دعم مصر الكامل لجهود الوساطة الأميركية الجارية في وما تمثله من خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والازدهار. (العربية)