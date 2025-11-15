Advertisement

بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:09
احتفل الملك البريطاني تشارلز الثالث بعيد ميلاده السابع والسبعين بطريقة غير تقليدية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يقود أحد قطارات الترام الحديثة في محطة مترو في جنوب ويلز، ضمن جولة رسمية تهدف إلى تسليط الضوء على تطوير شبكة النقل العام في المنطقة.
وأُطلقت ضربات مدفعية في لندن تحية للملك بمناسبة عيد ميلاده.

وبدا الملك مبتسماً وجالساً في مقصورة القيادة. (العربية)
 
 

