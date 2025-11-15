بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77

Advertisement

احتفل الملك الثالث بعيد ميلاده السابع والسبعين بطريقة غير تقليدية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يقود أحد قطارات الترام الحديثة في محطة مترو في ، ضمن جولة رسمية تهدف إلى تسليط الضوء على تطوير شبكة النقل العام في المنطقة.وأُطلقت ضربات مدفعية في تحية للملك بمناسبة عيد ميلاده.وبدا الملك مبتسماً وجالساً في مقصورة القيادة. (العربية)