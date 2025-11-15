Advertisement

عربي-دولي

بسبب القصف... تضرّر خطوط الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:24
أفاد حاكم مقاطعة زابوريجيا الروسية يفغيني باليتسكي عن تضرر خطوط الكهرباء الخارجية الواصلة لمحطة زابوريجيا نتيجة ضربة أوكرانية أخرى على منشآت حيوية للبنية التحتية.
وأوضح أنه "خلال أعمال الترميم الطارئة، سيتم فصل بعض المشتركين في قرى مالايا وفيليكايا بيلوزيركا، وأورليانسكوي، وفيدنوجينو، وياسنايا بوليانا - ما مجموعه حوالي 5000 مشترك".

وأضاف أن "مهندسي الطاقة يعملون على استعادة الكهرباء بأسرع وقت ممكن وإزالة تأثير الهجوم". (روسيا اليوم)
